رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: نواجه دولة فوق القانون ولا تلتزم بشيء

قدم الدكتور يونس الخطيب، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الشكر للدولة المصرية نظرا لما تبذله من مجهودات لتوصيل الدعم والإغاثات للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وجمعية الهلال الأحمر المصري، مؤكدا أن القدر وضع رفح أن تكون بوابة الحياة لفلسطين.

مؤتمر صحفى

وقال الخطيب، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم، بالهلال الأحمر المصري لتسهيل إرسال المساعدات لأهالي قطاع غزة: «إلى متى تستمر غزة بهذا الشكل؟.. كم مؤتمر صحفي سيعقد لبحث سبل هذه المعاناة التي يعاني منها أهالي فلسطين».

وطالب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، من علاج سبب الانتهاك الذي يمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن فلسطين تواجه دولة فوق القانون ولا تلتزم بأي التزامات وقرارات دولية.

أزمة إنسانية

وأكد الدكتور يونس الخطيب، أن الأزمة الموجودة حاليا هي أزمة إنسانية بحتة، فكل مستشفيات غزة تواجه تحذيرات بالإخلاء، ليتم قصفها وما زال العالم يقف يشاهد.

ولفت خلال حديثه إلى أنه حتى الآن منذ بداية الطوفان الإسرائيلي قتل 1700 طفل فلسطيني، موضحا أن عدد النازحين في مدارس الأونرا تجاوز نصف مليون نسمة.