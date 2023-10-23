أشرف زكي: إسرائيل مرعوبة من أنغام وباسم سمرة.. ويكشف عن مشروع فني لدعم فلسطين

قال أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، إن وجود جميع ممثلي نقابة المهن التمثيلية أمام معبر رفح لمساندة القضية الفلسطينية، يدل على أن الفنانين لهم تأثير كبير؛ «الإسرائيليون مرعوبون من كلام أنغام وباسم سمرة، ورسائل التهديد التي تلقوها دليل على إن الفنانين بعبع لهم».

تقديم المساعدات إلى مقر الهلال الأحمر

وأضاف ذكي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc»، أن مجموعة من الفنانين سيتوجهون يوم الخميس المقبل، إلى معبر رفح وبعضهم إلى مقر الهلال الأحمر في مدينة نصر؛ لتقديم كل المساعدات المطلوبة، معقبًا: «اللي هيتطلب مننا هنعمله وكل واحد حسب قدرته»، مشيرًا إلى تحضير عربة مخصصة للتبرعات.

وصرح بأن الفنانين سيقدمون «أوبريت» مشابه لـ«القدس هترجع لنا»، مستطردًا: «هناك مشروع مطروح أمامنا ونعمل عليه وسيرى النور في وقت قريب».