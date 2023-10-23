محافظ بورسعيد: تشغيل محطة الصرف الرئيسية بسهل الحسينية ضمن أعمال التطوير

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا، لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي في أعمال تطوير منطقة شمال سهل الحسينية بجنوب بورسعيد، وإزالة المزارع السمكية المخالفة بمنطقة شمال الحسينية، وتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي.

حضر الاجتماع، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وممثلي هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والمهندس سيد خلف وممثل مديرية الأمن وممثلي مديرية الزراعة وممثلي وزارة الزراعة ومسؤولي الري والصرف بمنطقة شرق الدلتا وممثلي وزارة الري والإدارات المختصة.

التحول من الاستزراع السمكي للنباتي

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول الجهود المبذولة من كل الجهات المختصة بشأن تشغيل محطة الصرف الرئيسية بمنطقة شمال سهل الحسينية، وذلك في إطار الاستعداد للتحول من الاستزارع السمكي للاستزراع النباتي بالمنطقة، بداية من موسم الشتاء المقبل، وتسهيل كل الأعمال، بما يضمن سرعة إنجازها وفقا لمدة زمنية محددة.

وشدد محافظ بورسعيد على اتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تشغيل محطة الصرف الرئيسية، وتذليل أي عقبات في هذا الشأن، مع عقد اجتماع عاجل لأعضاء اللجنة المسؤولة عن أعمال التطوير، لبحث آليات العمل التي تضمن سرعة تشغيل المحطة وإزالة المعوقات.

تجفيف أرض شمال سهل الحسينية

كما شدد المحافظ على التنسيق بين الجهات المختصة والمعنية بتطوير منطقة شمال سهل الحسينية، وتكثيف الجهود والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالعمل، لسرعة الانتهاء من أعمال تجفيف أرض شمال سهل الحسينية طبقا للجداول الزمنية المقررة. تماشياً مع ما تشهده المحافظة من خطط التنمية المستدامة، مؤكدا أن ملف تطوير شمال سهل الحسينية يحظى بأهمية كبرى من القيادة السياسية.