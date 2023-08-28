غلق 12 فتحة مخالفة على أحد مصارف سهل الحسينية ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن غلق 12 فتحة مخالفة بمنطقة شمال الحسينية جنوب بورسعيد على مصرف ولاد علم من الناحية البحرية، ليصبح إجمالي ما تم غلقه 49 فتحة مخالفة على المصرف، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية للبدء في تجفيف منطقة شمال سهل الحسينية، وتحويل مساحة 33 ألف فدان بمنطقة شمال سهل الحسينية من مزارع سمكية تروى من مصرف بحر البقر إلى أرض زراعية تروى من ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية بزمام محافظة بورسعيد، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب شنت حملة برئاسة أحمد زغلف رئيس حي جنوب بورسعيد والإدارات المختصة بالحي، لإزالة الفتحات المخالفة على مصرف بحر البقر القديم والجديد وغلق الفتحات المخالفة المؤدية لمنطقة شمال سهل الحسنية وإعادة تخطيطها لتحويلها إلى أرض زراعية.

إزالة حالتي بناء مخالف

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن حي الجنوب قام بحملة مكبرة لإزالة بناء مخالف على أراضي وممتلكات الدولة وإزالة عدد 2 حالة بناء وتعدي خارج الحيز العمراني بجمعية أم خلف القبلية وجمعية قبلي ناصر على مساحة إجمالية 500 متر، وتم إزالة الأساس ووقف أعمال البناء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة على مستوى الجمهورية.

حملات مفاجئة لرصد المخالفات

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيتم عمل حملات مفاجئة لرصد أي مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعي وأملاك الدولة من خلال وحدة المتغيرات المكانية، والتي تختص برصد أي تعديات على مدار الساعة، خاصة خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية.

وشدد محافظ بورسعيد على أنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، مشيرا لأهمية استرجاع أملاك الدولة ومنع التعدي عليها مجددا واستغلالها في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.