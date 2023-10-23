رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد الجرحى في غزة تخطى الـ20 ألف

قال الدكتور يونس الخطيب، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن عدد الجرحى في قطاع غزة، يفوق 20 ألف جريح، ومصر مستعدة لاستقبالهم من أجل العلاج، لكن هناك منع لهذا بسبب قوات الاحتلال الإسرائيلي المتغطرسة.

مساعدات إنسانية

أضاف «الخطيب»، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، بشأن تسهيل وتنسيق دخول الإعانات الإنسانية والإغاثية، أن المستشفيات في غزة وضعها صعب جدا، وهذا بسبب التهديد والضغط من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

مستشفى الشفاء

أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر، أن مستشفى الشفاء به ما يفوق 30 ألف نازح، ومستشفى القدس به فوق 12 ألف نازح، منوها بأنه لا يوجد بقعة بالمستشفيات إلا وبها طفل جريح.

وقال: «من الغريب إن هناك مبررات لارتكاب قوات الاحتلال الاسرائيلي لتلك المجازر، وأن هناك إجراءات تأخذ يوميا لانهاء التواجد الفلسطيني وليس العكس».

وطالب الدكتور يونس الخطيب، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بتكاتف العالم أجمع وخاصة المجتمع الدولي، لوضع حدا لما يحدث في هذه القضية الإنسانية.