إليسا ترد على مهاجمي حفلها بألمانيا: «مش هنوقف شغلنا ومحدش يزايد على وطنيتنا»

ردت الفنانة اللبنانية إليسا على عدد من مهاجمي غنائها في ألمانيا وقت القصف على مدينة غزة.

وكتبت إليسا، عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة تويتر: «يعني إذا المهندس بيوقف الورشة والمحامي بيوقف مرافعة وصاحب المطعم بيوقف خدمة والمصرفي بيوقف تداولات.. ساعتها نوقف شغلنا، في عز الحرب كان الفنانين مستمرين لأن ده شغلنا وده رزقنا ومش هيوقف كرمال كام حد فاضي بيحكي.. محدش يزايد علينا بوطنيتنا ومواقفنا».

إليسا تقف دقيقة حدادا على شهداء فلسطين

كانت الفنانة اللبنانية إليسا دعمت الشعب الفلسطيني قبل بدء حفلها بمدينة كريفيلد في ألمانيا، وطالبت جمهورها بالوقوف دقيقة حداد على روح شهداء فلسطين الذين استشهدوا في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، الذي أسفر عنه استشهاد ما يقرب من 5 آلاف شخص.