رسميا.. الوطنية للانتخابات تقبل طلبات ترشح «السيسي وزهران ويمامة وعمر» للرئاسة

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الموافقة على ما انتهت إليه لجنة فحص طلبات الترشح بقبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية المقدمة من كل من: عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ومحمد فريد سعد زهران، وعبد السند حسن محمد يمامه، وحازم محمد سليمان محمد عمر.

وكانت لجنة فحص طلبات الترشح قد خلصت في تقريرها إلى استيفاء طلبات الترشح الأربعة للشروط والإجراءات والقواعد التي حددها الدستور والقانون بالنسبة للمستندات ونماذج تأييد المواطنين وتزكيات أعضاء مجلس النواب، وعرضت تقريراً شاملاً على مجلس إدارة الهيئة الذي انتهى بعد المداولة إلى قراره المتقدم بقبول هذه الطلبات.