عودة التوقيت الشتوي الليلة.. استعد لتأخير ساعتك 60 دقيقة

يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر الليلة، بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ في شهر أبريل الماضي، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة بحلول الساعة 12 منتصف الليل، لتصبح 11 مساءً، ما يعني أنّ ساعات الليل ستكون أطول من ساعات النهار، حيث سيبدأ الشتاء جغرافيًا يوم 21 ديسمبر المقبل.

موعد بداية فصل الشتاء بعد عودة التوقيت الشتوي

ومع موعد العمل بالتوقيت الشتوي الليلة، وتأخير الساعة 60 دقيقة، يهتم المواطنون بمعرفة موعد فصل الشتاء رسميا، حيث أكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنّ فصل الشتاء يبدأ جغرافيا يوم 21 ديسمبر المقبل أي بعد نحو 7 اسابيع من الآن.

وأوضحت غانم، أنّ مصر تقترب من النصف الثاني من فصل الخريف، حيث تتشابه السمات المناخية به مع سمات فصل الشتاء، خاصة الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء والطقس الغائم، مع انخفاض درجات الحرارة خاصة في ساعات المساء.