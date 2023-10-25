رئيس النيابة الإدراية يستقبل نائب رئيس شركة IBM بالشرق الأوسط وأفريقيا

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم المهندس مصطفى ظافر نائب رئيس مجلس إدارة شركة IBM لحلول الذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبصحبته وفدًا رفيع المستوى ضم كلًا من المهندسة مروة عباس مدير عام شركة IBM مصر والمهندس أحمد شنب مدير حلول التكنولوجيا للقطاع الحكومي بشركة IBM والمهندس حاتم عبد اللطيف مدير خدمات ما قبل البيع بشركة IBM مصر، والمهندس محمد سليمان مدير حلول الميكنة والذكاء الاصطناعي، والمهندس أحمد الفقي مدير برامج ومشاريع التحول الرقمي بشركة IBM مصر.

جاء ذلك بحضور المستشار جعفر عبد الرحمن مدير وحدة التحول الرقمي برئاسة الهيئة، والمستشار محمود سمير، والمستشار محمود حمدي أعضاء وحدة التحول الرقمي.

التعاون بين النيابة والشركة

تناول اللقاء سُبٌلَ تعزيز التعاون بين النيابة الإدارية، وشركة IBM في مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات ذات الصلة بمنظومة العدالة، بما يتماشى مع التطوير الشامل لخطة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، والميكنة الشاملة لدورة العمل بها؛ وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة ضمن الخطة القومية لرؤية مصر الرقمية 2030.