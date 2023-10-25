ضبط زيوت منتهية الصلاحية في حملة مكبرة بشرق الإسكندرية

أكد المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، شن حملة تموينية بإدارة شرق أسفرت عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية.

زيوت منتهية الصلاحية

وأشار «القلش»، إلى إن حملة تموين شرق تمكنت من ضبط محل عطارة بحيازته زيوت منتهية الصلاحية تستخدم في صناعة المخبوزات والأغذية وتمت مصادر 34 زجاجة زيوت أنواع مختلفه وأوزان مختلفة جميعها منتهية الصلاحية، وحررت الحملة 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

تعليمات مشددة

وأوضح المهندس محمود القلش أن هذه الحملات تتم بناءاً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية للأجهزة الرقابية بالمديرية للرقابة على الأسواق.