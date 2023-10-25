المنطقة الأزهرية بالسويس: افتتاح معرض التربية الفنية للعام الدراسي الجاري

افتتح الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، معرض التربية القنية للعام الدراسي الحالي بحضور آيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية

رئيس المنطقة الأزهرية يتفقد معرض التربية الفنية

وتفقد الدكتور مؤمن الهواري معرض التربية الفنية للعام الدراسي 2024/2023م المعروضات التي قام الطلاب بتنفيذها تحت إشراف معلمين ومعلمات التربية الفنية بالمعاهد، مؤكدا أهمية الفنون في تنمية مهارات الطلاب الفكرية والروحية.

حضر الافتتاحية عدد من قيادات منطقة السويس الأزهرية، وشيوخ المعاهد والطلاب والطالبات المشاركين بالمعرض، وعددا من قيادات محافظة السويس.

رئيس المنطقة يشيد بالمعروضات بمعرض التربية الفنية

وأشاد رئيس منطقة السويس الأزهرية بالمعروضات والأعمال الفنية داخل المعرض، وبالجهد المبذول من جميع الطلاب والمعلمين والموجهين، حيث إن هذا المعرض هو ثمار العمل المشترك بين المعلمين وطلابهم والموجهين والموجه العام، مؤكدا أن المعرض يهدف لخلق جو من التنافس بين المعاهد، من خلال عرض منتجاتهم المتميزة من النحت والأشغال الفنية، وأشغال الخرز وغيرها.