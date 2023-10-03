منطقة السويس الأزهرية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر

أقامت منطقة السويس الأزهرية، احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة؛ بحضور الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وذلك بمركز النيل للإعلام بالسويس.

الاحتفال بـ«المولد النبوي» بحضور ممثل للكنيسة والأزهر

واحتفلت منطقة السويس الأزهرية، اليوم الثلاثاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، والذكرى الخمسون لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز النيل للإعلام، بحضور فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، وآيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية، والدكتور السعدني علي، مدير عام الوعظ، والمستشار العسكري بالسويس، واللواء أركان حرب أحمد شاكر، رئيس حي الجناين، والأنبا أنطونيوس ميلاد، مندوب الكنيسة، ورمضان أبو الحسن، نقيب المعلمين بالسويس، والشيخ محمد فتحي، ممثلًا لمديرية الأوقاف بالسويس.

تلاوة قرآنية والحديث عن مولد الهادي

شهد الحفل عزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الدكتور مؤمن الهواري كلمة تحدث فيها عن مولد الرسول، صلى الله عليه وسلم، وفضائله وأخلاقه الحميدة، ودعوته إلى البشرية جميعًا، موضحًا أن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، يكون بإحياء سننه والقيم والمبادئ والأخلاق الكريمة، متناولًا حرب أكتوبر والنصر العظيم الذي حققه الجيش المصري، وكتب به ملحمة خالدة على مر التاريخ.

وتوالت فقرات الحفل، ما بين الخطابة والأناشيد والتواشيح الدينية، التي قدمها طلاب وطالبات معاهد منطقة السويس الأزهرية من المراحل الدراسية المختلفة.

رئيس المنطقة الأزهرية يوجه الشكر للحضور

في نهاية الحفل قدم فضيلة الدكتور مؤمن الهواري خالص الشكر والتقدير إلى جميع الحاضرين منهم، الدكتورة دينا محمود، مديرية الطب البيطري، وماجدة عشماوي مديرة مركز النيل للإعلام، والدكتور منتصر يسري عميد المعهد العالي للهندسة، والدكتورة فوزية عبدالله رئيس المجلس القومي للمرأة بالسويس، وهدى رجائي، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، ولفيف من القيادات الدينية والسياسية بالمحافظة وعدد من المعلمين والطلاب.