معلومات عن مركز السيطرة الموحد للطوارئ بالغربية.. يهدف لسرعة إنقاذ المواطن

في إطار توجهات الدولة بالتحول الرقمي وتقليل زمن الاستجابة للحدث، والعمل على سرعة إنقاذ المواطنين، أنشأت الدولة مركز السيطرة الموحد التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في محافظة الغربية، خلال العام الجاري، بتكلفة تخطت 10 ملايين جنيه.

وكشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تفاصيل عمل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وتم إنشائه داخل ديوان عام المحافظة، على مساحة 285 مترا مربعا، بتكلفة بلغت 10.7 مليون جنيه، وشهدت المحافظة في يوليو الماضي توقيع بروتوكول بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أركان حرب بكر محمد البيومي، مدير سلاح الإشارة، تقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

الحافظ على أروح المواطنين

وأوضح رحمي، لـ«الوطن»، أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالغربية، أُنشئت لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ، بتقليص زمن الاستجابة للحدث، وسرعة التعامل معه، ويتيح التعاون والتكامل بين الجهات المعنية في اتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة.

وأكد المحافظ أنّه من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تابع تنفيذ محاكاة إخلاء المدرسة النسيجية في طنطا، واصطفاف المعدات والمعدات في مركزي السنطة و زفتى.

جاء ذلك في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث، تنفيذًا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

تقليص زمن الإغاثة

وعن آلية عمل المركز، قال «رحمي» إن المركز يعمل على مدار الساعة، ويضم جميع الجهات المعنية بإدارة الأزمات بالمحافظة وهي 16 موظفا في الوردية الواحدة، 4 من إدارة الأزمات بالمحافظة، و2 لتحديث بيانات، ممثل من المساعدات الفنية، ممثل من شركة مياه الشرب والصرف، ممثل عن شركة الغاز، ممثل عن شركة الكهرباء، ممثل عن مديرية الصحة، ممثل عن مرفق إسعاف، ممثل عن الحماية المدنية، ممثل عن إدارة المرور، ممثل عن اتصالات مديرية الأمن، وأن ذلك يسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات، ويساعد في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين ويقلص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه.