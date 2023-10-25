غلق المناطق المطلة على البحر تحسبا لارتفاع منسوب المياه برأس البر

تستمر مجهودات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر للموسم الشتوي والتغيرات المناخية والتقلبات الجوية المفاجئة وتكثيف زراعة وتجميل الشوارع ضمن مشروع البنك الأخضر والذي تأهل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

غلق المناطق المطلة على البحر برأس البر

يقول وليد الشهاوي رئيس مجلس مدينة رأس البر ل الوطن أنه تم البدء في أعمال غلق المناطق المطلة على البحر بدءًا من شارع 33 حتى منطقة هاواي القريبة من منطقة اللسان بنهاية شارع بورسعيد وذلك تحسبًا لارتفاع منسوب مياه البحر والأمواج وذلك في إطار استعدادات الوحدة لموسم الشتاء و الأمطار والنوّات.

زراعة أشجار البازروميا ضمن مشروع البنك الأخضر

أضاف أنه استمرت جهود الوحدة بإشراف السادة نواب المدينة؛ حيث قام قسم الحدائق بالاستمرار في أعمال رفع كفاءة منطقة 109 بشارع بورسعيد ، وتعزيزها بزراعة أشجار البازروميا - من إنتاج مشروع البنك الأخضر بالوحدة والذي تأهل إلى النهائيات على مستوى الجمهورية في مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والذي يهدف إلى خلق مساحات خضراء وتطوير وتجميل المدينة ورفع كفاءة وتعزيز المساحات الخضراء بالمنطقة، وذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المرافق والخدمات بالمدينة واتجاه الوحدة لاستبدال السياج المعدنية بالأسوار الشجرة والتي تعمل بدورها على تنقية الهواء والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، وجاري استكمال الأعمال.