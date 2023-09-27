أبرز الفائزين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدمياط

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، على مستوى محافظات دمياط والشرقية والدقهلية، بعد أن جرى تأهيلهم من قبل اللجنة التنفيذية للمبادرة، تمهيدًا للمنافسة على مستوى الجمهورية، حيث عُقدت فعاليات المؤتمر بقصر ثقافة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

ووجهت الدكتورة منال عوض التحية إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

3 مشروعات مميزة في فئة المرأة

وجاء من أبرز الفائزين الذي تم الإعلان عن 3 مشروعات مميزة منهم مشروعين من نتاج المدينة الصديقة للنساء، من فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة جاء مشروع رقراقة، مركز حرفة لدعم وتأهيل المرأة المقدم من منة الله إسماعيل في المركز الأول، ومشروع مصنع قصاقيص الذي قدمته منى مخلوف بالمركز الثاني، وهي إحدى مدربات إعادة التدوير بالمدينة الصديقة للنساء وهو مشروع قائم على تفصيل وخياطة ملابس عصرية من إعادة تدوير مخلفات المصانع وهادر الأقمشة بمنتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية مع تقليل مخلفات المصانع وإعادة تدويرها، أما عن المركز الثالث كان لمشروع ذات الرداء الأخضر المقدم من أميرة خلف، وهو أيضا أحد نتاج المدينة الصديقة للنساء وهو تدريب الفتيات ذوي الهمم وتمكينهم اقتصاديا

محافظ دمياط خلال المؤتمر 67 مشروع قدمتهم المحافظة

وأشارت الدكتورة منال عوض خلال كلمتها إلى أن المبادرة الوطنية في مرحلتها الثانية، تقدم عن محافظة دمياط 67 مشروعًا بالفئات الستة، قامت اللجنة التنفيذية بتقييم تلك المشروعات وفقًا للمعايير التى حددتها المبادرة، واستبعاد المشروعات التي لم تتوافر بها تلك المعايير التي يأتي أهمها المكونين الأخضر والذكي، لذا تم تأهيل 18 مشروعا بعدد 3 مشروعات عن كل فئة، كما لفتت إلى أن مشروع المجزر الآلي والمحجر الصحي وكوكر لتدوير المخلفات الحيوانية الذي يجرى تنفيذه بالمحافظة حقق المركز الأول بفئة المشروعات الكبيرة.