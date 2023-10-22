مجسمات على شاطئ رأس البر لدعم القضية الفلسطينية

نظمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، مشروع تماثيل من الرمال على شاطئ رأس البر، ضمن خطة نشاط الإدارة للعام 2023/ 2024، وتضمنت رسومات داعمة للقضية الفلسطينية.

رسومات تدعم القضية الفلسطينية

وقال وليد الشاذلي وكيل مديرية الشباب والرياضة بدمياط، إنه شارك في المشروع مراكز الشباب الفائزة على مستوى الإدارات الفرعية بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، وقامت لجنة التحكيم باستعراض الأعمال المنفذة على شاطئ رأس البر، والتي جاء معظمها رسومات تدعم القضية الفلسطينية.

عزبة البرج تحصل على المركز الأول

وأعلنت لجنة التحكيم فوز مركز شباب مدينة عزبة البرج بالمركز الأول، ومركز شباب أبو جريدة بالمركز الثاني.

تنمية مهارات النشء الفنية

ويهدف النشاط إلى تنمية المهارات الفنية للنشء، من خلال التعبير عن أنشطتهم باستخدام الموارد المتاحة في البيئة، وتنمية القدرات الإبداعية للنشء وإخراجها في أعمال فنية تعبر عن أفكارهم الإبداعية.

يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.