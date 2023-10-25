ضبط لحوم غير صالحة للاستهلال الآدمي في كفر الشيخ

أكد الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات على الأسواق للرقابة على المذبوحات والأغذية ذات الأصل الحيواني، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة ، مشيرا أنه تم تشكيل لجان مشتركة، وبإشراف الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر، والدكتور حمادة فليفل، مدير إدارة فوه بالاشتراك مع الرقابة التموينية بفوه، وذلك لضبط اللحوم المخالفة للسلامة والغذاء.

تشكيل لجان لسلامة المعروض من الغذاء

وأشار وكيل بيطري كفر الشيخ، عبر بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تشكيل لجنة بيطرية للمرور علي محلات بيع اللحوم، حيث ضمت اللجنة كلا من دكتور عصام منيسي، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بفوه، والدكتور أحمد زين، طبيب التفتيش، ونصر الدين أبو الروس، الرقابة التموينية، وقد أسفرت الحملة عن ضبط، عدد 5.5 كيلوجرام لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و8.800 كيلوجرام بانية بدون بيانات إنتاج أو صلاحية، علاوة على ضبط 8 كيلوجرام لحوم مفرومة بدون بيانات إنتاج أو صلاحية، وذلك بإجمالي مضبوطات 22.300 كيلوجرام وقد تم تحرير محاضر بالمخالفات والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

استمرار حملات الرقابة وسلامة الغذاء

وأشار الدكتور «بشار»، أن حملات الرقابة البيطرية وسلامة الغذاء مستمرة على الأسواق العامة، وكذلك محلات بيع اللحوم الحية والمجمدة، ومحلات بيع الأسماك الحية والمملحة، علاوة علي مصانع بيع الألبان.