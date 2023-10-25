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وزير فلسطيني: 25% من المناطق المأهولة في غزة محيت من على وجه الأرض

كتب:

شريف سليمان
10:58 م | الأربعاء 25 أكتوبر 2023
غزة تحت القصف الإسرائيلي

غزة تحت القصف الإسرائيلي

أشاد الدكتور محمد زيارة وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني، بموقف مصر والأردن الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين، وهو ما يتسق مع إرادة الشعب الفلسطيني، المصمم على البقاء في أرضه، رغم كل ما يتعرض له من قصف وتهجير قسري.

وقال خلال مداخلة عبر «سكايب» من غزة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، نعمل على توفير المياه والأغذية والمخيمات وكل المستلزمات للمدنيين في غزة، وهناك استمرار الوضع على ما هو عليه تهديد كبير لأرواح الآلاف من المدنيين.

تدمير قطاع غزة

أوضح أن التدمير طال 25% من المناطق المأهولة في القطاع، وتم مسحها من على وجه الأرض، والاحتلال يمنع الأطقم الطبية من الوجود ومباشرة مهامها.

الشعب الفلسطيني باقٍ على أرضه

وتابع أن الشعب الفلسطيني باق على أرضه ولن يرحل عنها، ويرفض تصفية القضية الفلسطينية، ونعمل مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة.

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