«مرصد الأزهر»: الاحتلال الإسرائيلي نفذ 137 اعتداء على القطاع الصحي خلال أسبوعين

أعلن مرصد الأزهر أنّه منذ السابع من أكتوبر يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته الإرهابية ضد كل ما تطاله قذائفه الصاروخية على الأرض، فلم يميز بين المدنيين والحجارة ولا بين المستشفيات والطرقات، موضحا أنّ الجميع أصبح هدفًا لطائراته وقذائفه الفسفورية التي تحرق كل شيء في غزة.

اعتداءات على القطاع الصحي في غزة

ونشر مرصد الأزهر عدد الاعتداءات على القطاع الصحي في غزة، إذ قال إنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت 137 اعتداء على القطاع الصحي، الأمر الذي خلّف 37 شهيدا و24 سيارة إسعاف واستهداف 69 منشأة صحية، بالإضافة إلى خروج 7 مستشفيات عن العمل.

استهداف المساجد ودور العبادة

وأعلن المرصد في وقت سابق، أنّ المساجد كان لها نصيب كبير من الدمار الهائل الذي تشهده غزة جراء القصف الغاشم الذي يتعرض له القطاع المحاصر، والتي من الممكن وصفها بحرب إبادة، حيث قام الاحتلال بتدمير 31 مسجدًا بشكل كامل، بالإضافة إلى تدمير عشرات المساجد الأخرى بشكل جزئي.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دائما ما يستهدف المساجد أثناء عملياته العسكرية المتوالية ضد قطاع غزة، ولكن التدمير والهلاك الذي لحق بالمساجد هذه المرة هو أشد ضراوة وعنفًا من الكم والكيف، حيث دمر جيش الاحتلال خلال ما تُسمى عملية حارس الأسوار في عام 2021 نحو 3 مساجد بشكلٍ كاملٍ، وألحق أضرارًا جزئية بنحو 40 مسجدًا، أما خلال ما أطلق عليه الاحتلال عملية العصف المأكول، التي نفذها الاحتلال عام 2014م، دمر نحو 110 مسجدًا بشكل كلي وجزئي بقطاع غزة.