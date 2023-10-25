مساعد وزير الخارجية الأسبق: الشعب الفلسطيني يتعرض لأشرس عدوان منذ 2008

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لأشرس عدوان على قطاع غزة منذ 2008، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي قضية أمن قومي، وعند الحديث عن الحرب على القطاع غزة، فيجب أن نضع في الاعتبار أن هذا الصراع يقع على بعد 300 كيلومتر من القاهرة.

عملية طوفان الأقصى

وأضاف هريدي، خلال تقديمه برنامج المشهد، المذاع على فضائية ten، مساء الأربعاء، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي ليس قاصرًا على الرد الفعلي الإسرائيلي على عملية طوفان الأقصى التي حدثت في السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية التي أرسلت لإسرائيل تستهدف في المقام الأول دعم تل أبيب معنويًا، خاصة أن إسرائيل ليست في حاجة إلى الطائرات على هذه الحاملة، لأن لديها نفس هذه الطائرات.

أمريكا قادرة على حشد قواتها في المنطقة

وتابع، أن الولايات المتحدة تريد إرسال رسالة إلى كل دول المنطقة بعدم الوقوع في وهم تراجع القوة الأمريكية في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن أمريكا قادرة على حشد قواتها في المنطقة في أي وقت.

ولفت إلى أن القصف الإسرائيلي إذا استمر بهذه الوتيرة والوحشية مع منع دخول الوقود إلى قطاع غزة ، فهذا قد يؤدي إلى تمدد الصراع في المنطقة، من خلال تدخل أطراف أخرى في الصراع.