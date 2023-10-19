محمد الباز: القيادة السياسية واعية بخطورة محاولات تصفية القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، إنّ القيادة المصرية كانت الأسبق في التعبير عن حقيقة الصراع في فلسطين، حيث عبرت عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي بشكل سريع وقوي، وكانت الأكثر وعيا بخطورة محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف الباز، خلال كلمته في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مقدم برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر أثير «راديو 9090»، أنّ القيادة المصرية أدركت خطورة ما يحدث، حيث هناك رغبة في تصفية القضية الفلسطينية، متابعا أنّ موقف القيادة المصرية من القضية كان أكبر من طموحه.

وأشاد الكاتب الصحفي، بدور الإعلام المصري، وخاصة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تغطية الأحداث الأخيرة في فلسطين، حيث ساهم في توضيح الحقيقة للشعب المصري والعالم، والتأكيد على أنّ ما يحدث هو تصفية للقضية الفلسطينية على حساب جزء من أرض مصر.

وأكد الباز، أنّ الإعلام المصري حمى مصر من الشائعات، ونفذ أكبر عملية لتحصين الرأي العام ضد الشائعات في خضم الحرب الدائرة رحاها.