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رضوى الشربيني تشارك في تعبئة المواد الغذائية لإغاثة أهالي غزة

كتب:

أحمد حسين صوان
11:58 م | الأربعاء 25 أكتوبر 2023
رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

أبدت الإعلامية رضوى الشربيني، دعمها الكامل لأهالي فلسطين، في تلك الحرب الدائرة حاليًا، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 6500 شخصًا، منذ يوم 7 أكتوبر.

وكشفت رضوى الشربيني، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن انضمامها للمبادرة الخاصة بجمعية الهلال الأحمر المصري، في تعبئة المواد الغذائية، قبل إرسالها إلى أهالي غزة.

رضوى الشربيني تدعم فلسطين

ونشرت رضوى الشربيني، مجموعة صور لها، على هامش مشاركتها، مُعلقة عليها بقولها: «من مشاركتي للهلال الأحمر في تعبئة المواد الطبية والإغاثية اللي رايحة غزة.. وأنا من قلبي بدعم حملة قلوبنا مع غزة، وأرجو من الجميع الدعم و التبرع لأشقائنا وأهلنا هناك بالطريقة اللي تناسبكم».

فنانون يدعمون فلسطين

وكان عدد من الفنانين حرص على دعم أهالي فلسطين، إذ شارك فنانون في تجهيز وتعبئة مواد غذائية لإرسالها للأهالي هناك، منهم أمينة خليل، الكاتبة مريم نعوم، وأسماء جلال، مريم الخشت، باسل الزارو، عمر الشناوي، جيهان الشماشرجي، سارة الشامي، تيام مصطفى قمر، ياسمين العبد.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.