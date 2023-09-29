رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها الـ42: حب الناس هدية من عند ربنا (صور)

احتفلت المذيعة رضوى الشربيني، بعيد ميلادها الـ 42، باحتفالية جمعتها مع أهلها وأصدقائها، والتي ظهرت خلالها بإطلالة كاجول واعتمدت الضفائر في ستايل شعرها والذي أضفى عليها مزيدًا من الحيوية.

عيد ميلاد رضوى الشربيني

وحرصت رضوى الشربينى، على وجود عدد من صور حلقاتها في برنامجها الشهير «هي وبس»، والذي يبث عبر شاشة قناة «CBC سفرة»، والذي حققت خلاله نجاحًا جماهيريا كبيرا على مدار مواسم متعددة وبأفكار مختلفة كانت دائمًا الأقرب لكل فئات الجمهور، والذي تعتبرهم جزءًا أصيلا من نجاحها المهني، وما وصلت إليه خلال مسيرتها الإعلامية ببصمة قوية داخل كل بيت في مصر والوطن العربي.

رسالة رضوى الشربيني لجمهورها

ووجهت المذيعة رضوى الشربيني، رسالة لجمهورها الذي حرص على الاحتفال معها بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» قائلة: «فعلا حب الناس نعمة وهدية من عند ربنا وأنتم كلكم أحلى هدية ليا، وكبرت في السن صحيح بس هيفضل بالنسبة ليا رقم طول ما القلب والروح لسة شباب».

مواعيد وقنوات عرض برنامج هي وبس

جدير بالذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامجها هى وبس، والذي يذاع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على شاشة قناة cbc سفرة، على الهواء مباشرة.