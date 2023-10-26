دعاء لفلسطين وغزة والأقصى بصوت مشاري راشد: اللهم انصر أشقائنا «فيديو»

يتجدد الدعاء لأهل فلسطين وغزة والقدس والأقصى في كل وقت وحين، مع استمرار العدوان الإسرائيلي منذ عدة عقود، ويعد الدعاء أبرز وسائل الدعم لأشقائنا الذين يتعرضون لشتى أنواع التنكيل والقصف المتواصل، ويستعرض هذا التقرير دعاء لفلسطين وغزة والقدس والأقصى على سبيل المثال لا الحصر، بالتركيز على دعاء الشيخ مشاري راشد العفاسي.

دعاء لأهل غزة وفلسطين بصوت مشاري راشد

نشر الشيخ مشاري راشد العفاسي فيديو عبر قناته، تضمّن دعاء لأهل غزة وفلسطين ويمكن ترديده كما يلي.

- بدأ دعاء الشيخ مشاري راشد في الفيديو المشار إليه بخصوص دعاء لفلسطين وأهل غزة بقوله: «اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، أذق الصهاينة شر عذاب اهزمهم وزلزلهم يا سريع الحساب».

وتابع الشيخ مشاري في دعائه على أعداء أهل غزة وفلسطين، قائلا: «اللهم اسحقهم واكبتهم واقذف الرعب في قلوبهم واجعل الدائرة عليهم يا عزيز يا وهاب».

وواصل: «اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق آمين».

دعاء للقدس والأقصى

ثم تطرق الشيخ مشاري راشد إلى الدعاء للقدس والأقصى وفلسطين وأهل غزة، قائلا: «اللهم انقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاصبين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم أخرج قوات الاحتلال منه أذلة صاغرين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين».

وعاد الشيخ مشاري للدعاء إلى أهل فلسطين وغزة، قائلا: «اللهم اكشف الضر عن إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم انصرهم وثبتهم يا قوي يا عزيز، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم اربط على قلوبهم واجبر كسرهم وكن لهم عونا ونصيرًا يا رب العالمين».

دعاء لأهل غزة وفلسطين

ويمكن الدعاء بأكثر من صيغة لأهل غزة وفلسطين والأقصى والقدس، ومن المستحب الالتزام بآداب الدعاء بشكل عام، بالبدء بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الصيغ على سبيل المثال لا الحصر: «اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها وأرضها وسمائها رجالها ونساءها وأطفالها اللهم فاحفظها من كل شر وسوء، يا من لا تضيع عنده الودائع اللهم من أراد بها أو بأهلها السوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين، نعوذ بكَ يا الله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع صرفًا ولا دفعًا ولا وصولًا ‏اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس ‏اللهم إنّا نستودعك المسجد الأقصى مسرى رسول الله يا من لا تضيعُ عنده الودائع فاحفظهم بحفظك ورعايتك».

«اللهم أنزل عذابك على الصهاينة اللهم دمر دولتهم اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم دمر طائرات الاحتلال الإسرائيلي ودباباتهم واضلل صواريخهم، اللهم اخذل من عاونهم اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم ثبت إخواننا الطيبين المجاهدين في غزة وفلسطين اللهم قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم.

«يقول رسول الله صلّى الله عليه وسلم في حديث رواه أنس ابن مالك ورد في صحيح البخاري (لقد تركتُم بالمدينةِ أقوامًا ما سِرْتُمْ مسيرًا ولا أنفقتُم من نفقَةٍ، ولا قطعتُم من وادٍ إلَّا وهم مَعَكم فيه قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، وكيفَ يكونونَ معَنا وهم بالمدينةِ ؟ فقالَ: حبَسَهمُ العُذرُ). ونحن حبسنا العذر يا رسول الله.. فاكتبنا يا رب معهم وألهمنا ما نفعله لنصرتهم اللهم ثبّت أقدامهم».

«نشهدك يا رب العالمين انّ أعيننا تفيض من الدمع حزنا وليس بيدنا حيلة، ولو استطعنا لرابطنا معهم وقاتلنا بحجارتهم، لانتفضنا وما استكنّا، فأقصى ما يمكننا عمله في هذه اليوم الفضيل أن نتضرع لله ان ينصرهم ويبث في قلوب أعدائهم الرعب».