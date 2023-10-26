طبيب يكشف الوضع المأساوي في غزة.. ماذا يعني انهيار المنظومة الصحية؟

«انهيار المنظومة الصحية في غزة»، هكذا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية خلال الأيام الماضية، عن كارثة إنسانية جديدة تنتظر الشعب الفلسطيني، في ظل أزمة الوقود الذي تعاني منه المستشفيات، فضلا عن نقص الكوادر البشرية، بعد استهداف عشرات الأطباء خلال الساعات الماضية من جانب قصف الطيران الحربي للعدوان الإسرائيلي.

ماذا يعني انهيار المنظومة الصحية في غزة؟

ومع تزايد عدد الشهداء والجرحى في كل ساعة على مدار الـ19 يوما السابقة، تساءل الكثيرون عن معنى مصطلح «انهيار المنظومة الصحية في غزة»، فماذا يعني هذا الأمر؟.

صهيب أبو عمرو، أحد أطباء قطاع غزة، يكشف لـ«الوطن»، تفاصيل صادمة عن أحوال المستشفيات في القطاع خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن المرضى يفترشون الممرات، وأن جهاز الإنذار الذي يشير إلى اقتراب نفاد الوقود لا يتوقف عن توجيه الإشارات.

وأوضح: «يضطر الأطباء لاختيار الحالات التي لديها أمل في الحياة لإجراء العمليات الجراحية، في ظل توقف غرف الرعاية المركزة وحضانات الأطفال».

مستشفيات غزة تحت حصار العدوان الإسرائيلي

المأساة الأخرى التي تشهدها المستشفيات، هي تحويل معظمها إلى مراكز إيواء، يهرول إليها المواطنون باحثين عن مكان آمن للهروب من قصف العدوان الإسرائيلي على منازلهم، ما يجعل المستشفيات متكدسة عن آخرها، سواء بالنازحين أو المرضى، ما يجعل هناك حالة من الرعب من تفشي الأمراض البيئية في ظل عدم توافر المياه الكافية سواء للشرب أو التنظيف أو التطهير، بحسب أبو عمرو.

ويعيش قطاع غزة تحت حصار العدوان الإسرائيلي، في ظل نقص الأدوية وأدوات الإسعافات الأولية، مع القصف المستمر الذي يستهدف المنازل والمستشفيات، والذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.