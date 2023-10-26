قرار جمهوري بالموافقة على الانضمام لتعديلات اتفاق أفريقي للتعاون النووي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين، والتي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد، بدلا من العمل على مدها كل 5 سنوات.

يأتي ذلك بناءً على موافقة مجلسي النواب والوزراء على القرار الجمهوري الجديد، والذي نشرته الجريدة الرسمية للبلاد في عددها الصادر قبل قليل رقم 255 لسنة 2023.

يذكر أن الاتفاق التعاوني الإقليمي الأفريقي يأتي للتعاون المتبادل في برامجها الوطنية للطاقة الذرية لاستخدام الموارد المتاحة بكفاءة أكبر، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتشجيع البحث في مجال الطاقة الذرية وتطويرها وتطبيقها العملي لأغراض الاستخدامات السلمية.