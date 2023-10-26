رئيس الوزراء يقرر اعتبار خط قطارات «المناشي- 6 أكتوبر» من أعمال المنفعة العامة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار مشروع إنشاء خط سكة حديد «المناشي – 6 أكتوبر» في نطاق محافظة الجيزة «من أعمال المنفعة العامة»، على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.

وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في المذكرة الإيضاحية للقرار، إن إنشاء خط سكة حديد «المناشي – 6 أكتوبر»، يأتي ضمن ممر «القاهرة – الإسكندرية» اللوجيستي لربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية في 6 أكتوبر بشبكة سكك حديد الجمهورية.

وأوضح «الوزير»، أن المشروع ينفذ في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستية، وخلق ممرات لوجيستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالمواني الجافة والمناطق اللوجيستية.

وأضاف وزير النقل، أنه تم تقدير قيمة التعويض المبدئي لنزع الملكية المطلوبة للمشروع بقيمة 950 مليون جنيهًا.