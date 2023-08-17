«الحكومة» توافق على تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلى مترو كهربائي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم بمدينة العلمين الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.

تطوير خط سكة حديد أبو قير

ووفقاً للاتفاقية، يهدف المشروع إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم، الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.

وأشار القرار إلى أن المشروع يتكون من الآتي:

- عدد من المكونات تتمثل في أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء.

- أنظمة السكة الحديد ذات الصلة.

- تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية.

- المعدات المتحركة التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد.

- الإشراف على الإنشاءات، وأعمال تجهيز الموقع.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، أن محافظة الإسكندرية تعد من أهم المراكز التجارية والصناعية والسياحية ذات الكثافة السكانية العالية فكان لزام على الدوله البحث في حل مشكلات النقل، موضحا أن تطوير وسائل النقل العام بالإسكندرية هو الحل الوحيد للمشكلات المرورية.

نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية

وأضاف «أبوخضرة» لـ«الوطن»، أن مترو الإسكندرية يهدف إلى الحفاظ على البيئة كونه أحد وسائل النقل النظيفة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى أنه خيار أمثل للمواطنين يدفع لتقليل الزحام، كما أنه سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة والمستهدفة لمحافظة الإسكندرية وتنمية الساحل الشمالي للمحافظة وخفض زمن الرحلات للركاب على طول مسار الخط وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مرحلة تنفيذ المشروع وأثناء التشغيل للخط بعد دخوله الخدمة.