مزايا خط سكة حديد «الفردان - طابا».. يخدم نقل الركاب والبضائع

أكدت وزارة النقل، أن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد «الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا» بطول إجمالي نحو 500 كم، يعد أحد أهم المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي «العريش - طابا» حيث سيخدم هذا الخط نقل الركاب والبضائع.

التجمعات السكنية والصناعية

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن الخط سيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية، ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج، حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية.

ونوهت الوزارة إلى أن الممر اللوجيستي «العريش / طابا» هو ممر تنمية جديد يساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء، وله عوائد اقتصادية عديدة وسيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.

مد خطوط التنمية لسيناء

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، أن المشروع يأتي في إطار حرص الدولة على مد خطوط التنمية لسيناء، موضحا أن الخط يخدم جميع المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة في المحافظة.

وأضاف أبوخضرة لـ«الوطن»، أن الخط يتم تنفيذه وفق المواصفات والمعايير العالمية، موضحا أن وزارة النقل حرصت على أن تمتد مشروعاتها جميع المحافظات لخلق مناطق تنموية جديدة.