ذكرى إنشاء أول خط سكة حديد بين القاهرة والإسكندرية.. كم كانت التكلفة؟

بقيمة 56 ألف جنيه إنجليزي، أُنشئ أول خط سكة حديد «القاهرة - الإسكندرية»، فبمجرد افتتاح هذا الخط عام 1856؛ تمّ إنشاء خط آخر بعد عامين من القاهرة إلى السويس رأساً، كما كانت فكرة هذا الخط هي الأساس الذي قامت عليه مصلحة السكك الحديدية المصرية.

التشغيل في عهد الخديوي عباس الأول

تمّ تشغيل الخط يوم 23 سبتمبر 1856، إذ نُفذ في عهد الخديوي عباس الأول الذي تولي حكم مصر سنة 1848، وكان الهدف هو تسهيل وتسريع نقل البريد والمسافرين.

وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، تمّ تنفيذ الخط على يد شركة إنجليزية استعانت بروبرت ستيفنسن ابن مخترع القطار الذي يعمل بالبخار، والمشروع يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

يمتد الخط بطول 209 كيلومترات

حينها وقع الخديوي عباس الأول عقدًا مع روبرت ستفنسن بقيمة 56 ألف جنيه إنجليزي لإنشاء الخط، ويمتد الخط بطول 209 كيلومترات وبدأ العمل في المشروع سنة 1852 وتمّ الانتهاء منه سنة 1856.

كان العصر الذهبي للسكة الحديد في عصر إسماعيل باشا «1863 - 1879»، وفق أطلس السكة الحديد، إذ انتشرت الخطوط في الدلتا وكذلك في الوجه القبلي، فبدأ من بولاق وإمبابة إلى بني سويف، وليس انتشاراً رأسياً فقط على النيل، بل امتدت الخطوط الأفقية في الدلتا وكذلك في الصعيد.