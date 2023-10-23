تغير مفاجئ في حالة الطقس الأيام المقبلة.. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس الأيام المقبلة ودرجات الحرارة والظواهر الجوية التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى وجود تغير كبير في الطقس خلال الأيام المقبلة، إذ يندر تساقط الأمطار بدءًا من يوم الاثنين وحتى الأربعاء، وخاصة على مناطق من شمال البلاد التي تتعرض لتساقط كميات كبيرة من الأمطار في هذا التوقيت من العام.

أمطار رعدية على أقصى الجنوب

وأضافت «الأرصاد» أنه من بين التغيرات التي تشهدها حالة الطقس الأيام المقبلة، تعرض مناطق من أقصى جنوب البلاد يوم الخميس لأمطار رعدية خفيفة بنسبة حدوث 20%، مشيرة إلى أنه تنشط الرياح يوم الثلاثاء على جنوب سيناء، بينما تنشط يوم الأربعاء على القاهرة الكبرى، ويقل نشاطها في باقي أيام الأسبوع.

وحذرت «الأرصاد» من انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة وشمال الصعيد والسواحل الغربية، مشيرة إلى أن الشبورة تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وتستمر خلال 6 أيام من الرابعة وحتى السابعة صباحا.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الأيام المقبلة

بالنسبة لحالة الطقس ودرجات الحرارة الأيام المقبلة ذكرت الأرصاد أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وفي أول الليل يسود طقس لطيف ويكون مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وجاءت درجات الحرارة الأيام المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الاثنين 23-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 الصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 24-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 الصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 25-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 الصغرى 22 درجة مئوية.