الغرف التجارية تتوعد الباعة المغالين في الأسعار: تفتيش مكثف على المحلات

ناشدت الغرف التجارية المصرية واتحادها العام تجار تجزئة المواد الغذائية في السلاسل والسوبرماركت ومحلات البقالة، بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين أو المستوردين أو شركات التعبئة، طبقا لفواتير البيع أو المطبوعة على السلعة، مع جواز البيع بأسعار أقل طبقا لآليات السوق التي يحكمها القانون.

التفتيش على المحال للتأكد

وتواصل الغرف التجارية بالمحافظات التفتيش على المحال للتأكد من عدم تجاوز تلك الأسعار المعلنة، ويجرى حرمان المحال المخالفة من خدمات الغرفة التجارية، بخلاف الإجراءات التي قد تتخذ من الهيئات المعنية.

وجوب وضع سعر البيع للمستهلك

ويؤكد اتحاد الغرف التجارية وجووب وضع سعر البيع للمستهلك بأي وسيلة سواء على السلعة نفسها أو الرف، طبقا للقانون، وحتى لا يتعرض المحل للعقوبات المقررة قانونا.