رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الغرف التجارية تتوعد الباعة المغالين في الأسعار: تفتيش مكثف على المحلات

كتب:

سعيد رمضان
08:59 ص | الخميس 26 أكتوبر 2023
الغرف التجارية

الغرف التجارية

ناشدت الغرف التجارية المصرية واتحادها العام تجار تجزئة المواد الغذائية في السلاسل والسوبرماركت ومحلات البقالة، بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين أو المستوردين أو شركات التعبئة، طبقا لفواتير البيع أو المطبوعة على السلعة، مع جواز البيع بأسعار أقل طبقا لآليات السوق التي يحكمها القانون.

التفتيش على المحال للتأكد

وتواصل الغرف التجارية بالمحافظات التفتيش على المحال  للتأكد من عدم تجاوز تلك الأسعار المعلنة، ويجرى حرمان المحال المخالفة من خدمات الغرفة التجارية، بخلاف الإجراءات التي قد تتخذ من الهيئات المعنية.

وجوب وضع سعر البيع للمستهلك

ويؤكد اتحاد الغرف التجارية وجووب وضع سعر البيع للمستهلك بأي وسيلة سواء على السلعة نفسها أو الرف، طبقا للقانون، وحتى لا يتعرض المحل للعقوبات المقررة قانونا.

 

اقرأ المزيد:

«الغرف التجارية»: نساند الرئيس السيسي في كل قراراته الهادفة لحماية مصر

عضو سابق بـ«الغرف التجارية»: المصريون يؤيدون دعم الرئيس السيسي لفلسطين وشعبها

الغرف التجارية: استمرار طرح السلع المخفضة في السلاسل التجارية بجميع المحافظات

«الغرف التجارية» تطمئن المواطنين: سعر البصل سيتراجع إلى 8 جنيهات تدريجيا
بقلم سعيد رمضان