«الغرف التجارية»: نساند الرئيس السيسي في كل قراراته الهادفة لحماية مصر

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، دعم كل التجار المصريين للرئيس السيسي في جميع قراراته التي يتخذها للحفاظ على أمن واستقرار مصر، مشددا على «إننا وراء الرئيس السيسي، ونسانده ونفوضه في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، للحفاظ على استقرار مصر وسلامة أراضيها».

حماية أرض مصر من المخاطر

أضاف «الفيومي» في بيان، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في التصدي لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى سيناء، والوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، من شأنها حماية أرض مصر من المخاطر، مؤكدا أن رفض الرئيس السيسي لمحاولات تهجير أهل غزة إلى سيناء، يؤكد حكمة ودراية القيادة السياسية، بمخطط تحويل سيناء لمسرح حرب وعمليات عسكرية.

دعم القضية الفلسطينية

وأكد أن جموع طوائف الشعب المصري بكل فئاته، تؤيد جميع القرارات التي من شأنها حماية الوطن ودعم القضية الفلسطينية في ذات الوقت، يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بالمستشار الألماني في القاهرة، حذر من تهجير المدنيين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى الجنوب.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إن «هناك 105 ملايين مواطن مصري، والرأي العام المصري والعربي يتأثر ببعضه البعض، وإذا استدعى الأمر لمطالبة الشعب المصري للخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، وأن ملايين المصريين سيخرجون للرفض ودعم الموقف المصري في هذا الأمر».

وتابع أن «الهدف النهائي من عملية منع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع هو نقل المواطنين الفلسطينيين إلى مصر، وهذا أمر نرفضه، ونرفض تصفية القضية الفلسطينية».