عضو سابق بـ«الغرف التجارية»: المصريون يؤيدون دعم الرئيس السيسي لفلسطين وشعبها

أكد الدكتور صلاح أنور الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، أنّ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الرؤية المصرية لتطور الأحداث في غزة، ورفضه القاطع لتفريغ القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، إنما هو تعبير عن إرادة الشعوب العربية، والمصريين كافة بمختلف الطوائف والانتماءات، مشددًا على أنّ 100 مليون مصري مستعدون للنزول إلى الشوارع، لتأكيد اصطفاف الشعب خلف قيادته التي عبرت عما يجيش في صدر كل مصري وعربي.

«الكموني»: جموع المصريين على قلب رجل واحد لنصرة القضية الفلسطينية

وشدد «الكموني» في بيان صادر عنه، على أنّ جموع المصريين على قلب رجل واحد، إزاء نصرة القضية الفلسطينية، رافضًا استغلال الانتهاكات، التي تُمارس بحق الفلسطينين الأشقاء من قتل للأطفال والنساء، وكذلك تفريغ القضية وتهجيرهم قسرًا حتى لا تضيع القضية المركزية.

واعتبر «الكموني»، أنّ موقف الرئيس السيسي بشأن رفض التهجير القسري لللفلسطينين موقفا مشرفًا للجميع، مؤكدًا أنّ موقف مصر واضحًا للجميع، وطريقة إدارة معبر رفح من الجانب المصري منذ تصاعد وتيرة الأحداث إنما يؤكد ذلك، بالإضافة إلى الربط بين دخول المساعدات الإنسانية وتأمين ممر إنساني عبر المعبر، وفي المقابل إجلاء الرعايا الأجانب المتواجدين جنوبي القطاع، وهو ما يضع العالم أمام الحقائق التي يغض عنها الطرف بشأن القضية الفلسطينية.

الشعب المصري يؤيد موقف الرئيس السيسي لحفظ الأمن القومي

قال «الكموني» إنّ موقف الرئيس السيسي يعد موقفًا بطوليًا في كافة الخطوات والإجراءات، مشددا على وجود دعم شعبي ومساندة لكل ما تقرره القيادة المصرية في هذا الشأن.