الغرف التجارية: استمرار طرح السلع المخفضة في السلاسل التجارية بجميع المحافظات

سجلت أسعار السلع تراجعا ملحوظا في الأسواق، تزامنا مع مبادرة خفض الأسعار التي أعلنتها الحكومة منذ أسبوعين تقريبا على «السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة»، بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25%، لمدة 6 أشهر.

طرح السلع المخفضة في السلاسل التجارية

وقال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن» إن السلع المخفضة يجرى طرحها في السلاسل التجارية الكبيرة بمختلف أنحاء الجمهورية، مطالبا المحلات بخفض السلع بنفس أسعار السلاسل التجارية الكبرى حتى يستفيد منها المواطنين على مستوى الجمهورية.

تراجع أسعار السكر والدواجن

وبحسب بيانات الاتحاد العام للغرف التجارية فإن أسعار السلع تراجعت بشكل كبير، إذ سجل كيلو السكر الحر 27 جنيهًا مقابل 35 جنيهًا، فيما سجل زيت خليط معبأ 700 مل 40 جنيهًا 45 جنيهًا بتراجع حوالى 5 جنيهات، وزيت خليط 2.1 لتر97.75 جنيه مقابل 118 جنيهًا قبل المبادرة، وبلغ سعر كيلو أرز بلدي عريض الحبة 22 جنيهًا مقابل 28 جنيهًا بتراجع حوالى 8 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو أرز مستورد20 جنيها مقابل 25 جنيهًا.

أسعار الدواجن البرازيلي المجمدة

وأشارت إلى أن أسعار الدواجن البرازيلي المجمدة وزن كيلو تقريبا يبلغ سعرها 85 جنيهًا، والمجمدة محليا حوالى 105 جنيهات مقابل 125 جنيها بتراجع بلغت قيمته نحو 20 جنيها في الكيلو، ووصل سعر كليو اللحوم البرازيلي المجمدة 160 جنيهًا مقابل 190 جنيهًا قبل المبادرة، ووصل سعر الفول المعبأ وزن 500 كجم 12 جنيهًا مقابل 15 جنيهًا، ووصل سعر العدس الأصفر وزن 500 كجم نحو 22 جنيهًا مقابل 30 جنيهًا، وبلغ سعر كيس مكرونة وزن كيلو جرام حوالى 17.5 جنيه مقابل 20 جنيها، والمكرونة 350 جرام حوالى 5.75 جنيه مقابل 7.5 جنيه.

أسعار الجبنة واللبن

وسجل سعر عبوة اللبن المعبأ 500 جرام حوالي 14.90 جنيها وبسعر 27.90 جنيها للكيلو، والجبنة مثلثات 8 قطع بـ 8 جنيهات، وعبوة الجنية 500 جرام بـ24 جنيها بدلا من 30 جنيها والعبوة 250 جراما بين 14 و16 جنيها حسب النوع.