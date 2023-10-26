«الصحة» تعلن جدول التطعيمات الأساسية للأطفال في مصر.. بينها «الحصبة»

أصدرت وزارة الصحة والسكان، دليلًا ارشاديًا حول جدول التطعميات الأساسية للأطفال، بداية من عمر يوم وحتى 18 شهرًا، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهضو بالصحة العامة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الحرص على اتباع جدول التطعميات، وإعطاء الأطفال الجرعات في موعدها المحدد، وفقًا للجدول للعمل على تحصين الجهاز المناعي ضد الأمراض.

جدول التطعميات الأساسية للأطفال في مصر

وجاءت التطعميات الأساسية للأطفال في مصر على النحو التالي:

- التهاب الكبد الوبائي ب

- الدرن

- شلل الأطفال (لقاح سابين)

- شلل الأطفال (لقاح سولك)

- التطعيم الخماسي الدفتريا - السعال الديكي + التيتانوس - التهاب الكبد الوبائي ب + بكتيريا هيموفتس الفلونزنا)

- التطعيم الخماسي الدفتريا - السعال الديكي - التيتانوس- التهاب الكبد الوبائي ب - (بكتيريا هيموفنس إنفلونزا)

- الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية

طريقة إعطاء اللقاح

- الحقن العضلي

- عن طريق الفم

- الحقن من الجلد