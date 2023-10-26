مستشارة برنامج «وعي» ترد على خرافات نزلات البرد.. حافظ على مناعتك

كشفت الدكتورة منى أمين، مستشارة برنامج وعي بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل حملة «النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك وأسرتك»، موضحة أنها بدأت بشكل فعلي من أسبوع، من أجل الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والمستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن السبب وراء انطلاق حملة النظافة يرجع إلى ظهور الأمراض المناعية والعدوى التنفسية والبرد والإنفلونزا، مع بداية موسم الخريف ودخول فصل الشتاء، وكذلك الإصابة بالإسهال وارتفاع معدلات درجات حرارة الجسم.

أهمية تناول البيض والسمك لمصابين بالبرد والإنفلونزا

وأشارت إلى أن الحملة متخصصة في الرد على الشائعات التي يتبعها البعض عند الإصابة بأدوار البرد، إذ يمتنعون عن تناول البيض والأسماك والألبان، موضحة أن هذه شائعة، فالأسماك والألبان والبيض تساهم في الشفاء من الإنفلونزا والعدوى التنفسية، نظرا إلى ما تحتويه عليه من فيتامينات وبروتنيات وألياف تساعد في اتمام الشفاء وتقوية وتعزيز جهاز المناعة.

وتابعت: «هناك شائعة غلق المنافذ خوفا من الهواء في فصل الشتاء، فهذه معلومة خاطئة بشكل كبير، بل إن فتح المنافذ يجدد الهواء في المنازل ويطرد الفيروسات والبكتيريا، ويساهم في دخول أشعة الشمس في أركان المنزل، قائلة: «البيت الذي تدخله الشمس.. لا يدخله الطبيب».

لقاءات موسعة مع الأهالي في القرى والمراكز

وأوضحت أن حملة «النظافة صحة وسلامة» تحرص على عمل لقاءات موسعة مع الأهالي، وتوصيل المعلومة بشكل مبسط تفهمه الفئة الأولى بالرعاية، للحفاظ على صحتهم وصحة أطفالهم، ووقايتهم من الأمراض المناعية التي تسبب ضعفهم.

وأشارت إلى أن الحملة تستهدف الوحدات الاجتماعية في القرى والمراكز، لنشر التوعية الخاصة بالمناعة والوقاية من الأمراض، عن طريق رسائل طبية معتمدة كلها من وزراة الصحة والسكان.