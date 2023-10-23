«التضامن»: مشروع «طفرة» يعيد تأهيل الشباب غير القادر على العمل

استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن تنفيذ تدخلات مشروع «طفرة» للتدريب المهني بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية، ويبدأ تنفيذ البرنامج في 6 مناطق، وذلك في إطار تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير حزمة متنوعة من أنشطة التمكين الاقتصادي، لتوفير حياة كريمة لسكان هذه المناطق.

تدريب 3000 من القادرين على العمل

وتستهدف هذه المرحلة، تدريب 3000 من القادرين على العمل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم لسكان السكن البديل بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات.

وأشار التقرير إلى أنّ انطلاق العمل بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات يحدث على مراحل، إذ بدأت المرحلة الأولى خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2023، واستهدفت مناطق الخيالة، والمحروسة 1 و2، لتأهيل الكوادر البشرية، من خلال تنفيذ عدد من الورش التدريبية، على عدد من المهن المرتبطة بالبيئة المحلية التي تستجيب لاحتياجات السوق.

ويشمل التدريب: قطاعات «الخدمات الصحية، والتفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، والخدمات الرعائية مثل معاوني المنازل، ومشرفي الحضانات، بالإضافة إلى صيانة المحمول، وكاميرات المراقبة، والدش والرسيفر، والموبايل»، وجرى الانتهاء من تدريب 809 من القادرين على العمل من الشباب في هذه المناطق.

وأوضح التقرير أن العمل بالبرنامج تم على عدة محاور شملت التوعية، إذ تنفذ الرائدات الاجتماعيات والمتطوعات، زيارات ميدانية للأسر للتوعية والإرشاد وشرح العائد من هذه الورش، وتنظيم الندوات واللقاءات لنشر ثقافة العمل والاستقلال الاقتصادي، فضلا عن إطلاق موقع إلكتروني لشرح فكرة وأهداف ومراحل المشروع، والتسجيل للاشتراك.

أما المرحلة الثانية، فقد انطلقت في سبتمبر الماضي، واستهدفت منطقة حدائق أكتوبر، لتصل إلى 1300 مواطن.

مشروع «طفرة» للتدريب المهني

ويعد مشروع «طفرة» للتدريب المهني، إحدى آليات وزارة التضامن الاجتماعي، للتدخلات الاقتصادية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث يساهم بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ مشروع «مستورة» لتمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، و«فاتحة خير» لتمويل مشروعات للرجال من الأولى بالرعاية، إضافة إلى مشروع «وظيفة تك» لتدريب وتشغيل شباب خريجي الجامعات.

وجدير بالذكر، أنه جرى تشكيل اللجنة الوزارية لتطوير المناطق بديلة العشوائيات، برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية ممثلي وزارات الصحة والسكان والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة وصندوق التنمية الحضرية وبنك ناصر الاجتماعي والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية.

وتصمم اللجنة، استراتيجية متكاملة لتنمية المورد البشري في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» بالاعتماد على قواعد البيانات والبحوث، وستقدم تقريرها بصورة دورية لدولة رئيس مجلس الوزراء، ويبلغ عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، 351 منطقة على مستوى الجمهورية مصنفة إلى 4 درجات، وفقًا لدرجة الخطورة وآلية التدخل، كما يجرى استعراض الخطط والتدخلات الاجتماعية والخدمية المقترحة لتطوير المناطق المطورة بديلة المناطق العشوائية.