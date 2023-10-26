لماذا ترجئ إسرائيل اجتياح غزة؟.. «وول ستريت» تكشف الأسباب

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها، أن موافقة إسرائيل على تأخير غزو قطاع غزة يرجع إلى السماح للولايات المتحدة بإعداد الدفاعات الصاروخية، موضحة أن أمريكا قد طلبت في وقت سابق من إسرائيل تأجيل الاجتياح لكي تتمكن الولايات من إرسال دفاعاتها الصاروخية إلى المنطقة.

سبب تأخير اجتياح غزة

وأشارت إلى أن إسرائيل كانت قد أبلغت الولايات المتحدة عن موافقتها طلب الولايات المتحدة تأجيل غزوها البري المتوقع لغزة، حتى يتمكن البنتاغون من وضع دفاعات جوية في المنطقة لحماية القوات الأمريكية، وفقا لمسؤولين أمريكيين وأشخاص مطلعين على التخطيط الإسرائيلي.

نشر أنظمة دفاعية أمريكية قبل اجتياح غزة

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن هناك مساعي حثيثة من البنتاغون لنشر ما يقرب من اثني عشر نظاما للدفاع الجوي في المنطقة، بما في ذلك القوات الأمريكية العاملة في العراق وسوريا والكويت والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لحمايتهم من الصواريخ والقذائف، موضحة أن مسؤولين أمريكيين تمكنوا من إقناع الإسرائيليين بالتأجيل لوضع تلك القطع، في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

مراعاة تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة

ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولين إسرائيليين زعموا أنهم سيأخذون بالاعتبار أيضا في تخطيطها جهود تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين داخل غزة، بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية لإطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية.