«المالية»: تكلفة أخطر الجراحات في «التأمين الشامل» لا تتجاوز 300 جنيه

أعلنت هيئة التأمين الصحي الشامل، أنّ تكلفة أخطر الجراحات الكبرى لا تتجاوز 300 جنيه، لافتة إلى أنها تغطي 3 آلاف خدمة طبية، حيث يعد النظام الجديد ركيزة أساسية لإصلاح وتطوير النظام الصحي في مصر، ويتميز بتغطية كل أفراد الأسرة من خلال شراكة استراتيجية مع القطاع الطبي الخاص، الذي يوفر خدمات ذات جودة عالية دون تحميل المشتركين أي مبالغ مالية إضافية؛ على نحو يسهم في تخفيف الأعباء المالية والمعنوية المترتبة على المرض، والحد من معدلات الفقر، من خلال العمل على تقليل معدلات الإنفاق الشخصي «من جيوب المواطنين» على الخدمات الصحية.

مزايا منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر

وبحسب بيان وزارة المالية، فأن أهم ما يميز منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر أيضًا، الحرص المتزايد على توفير الاستدامة المالية اللازمة للتوسع التدريجي في المحافظات، والقدرة على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون تفرقة على نحو مستدام، مع تحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين.

تحفيز القطاع الطبي الخاص

من جانبها، قالت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إننا نستهدف تعزيز التواصل الجماهيري الفعال بالمحافظات؛ بما يُسهم في التثقيف المستمر لكل المستفيدين تحقيقًا لأعلى درجات الرضا عن الخدمات المقدمة إليهم، لافتة إلى أن هناك أولوية كبيرة لتحفيز القطاع الطبي الخاص على تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة؛ اتساقًا مع جهود توسيع المظلة الطبية للتأمين الصحي الشامل، «دورنا إدارة وتمويل المنظومة وشراء الخدمات من الأماكن التي يختارها المواطن».

اتحاد شركات التأمين لتعزيز دورهم في المنظومة

وأضافت أننا شاركنا في عقد عدد من الفعاليات لإشراك القطاع الخاص من مقدمي الخدمات الطبية واتحاد شركات التأمين لتعزيز دورهم في المنظومة، إضافة إلى بدء سلسلة من فعاليات الوعي الرقمي للأطباء لربطهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمشاركة ممثلي القطاع الطبي الخاص، ونقابة الأطباء وشركاء النجاح الآخرين، مشددة على أن امتلاك مقدمي الخدمة من القطاع الطبي الخاص لأدوات التحول الرقمي يُعد من الركائز المهمة للمشاركة الفعالة في هذه المنظومة المتطورة.