إلغاء الاحتفال بعيد الإنتاج الحربي هذا العام تضامنا مع فلسطين

قرر المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلغاء احتفالية عيد الإنتاج الحربي رقم 69، الذي يوافق يوم 23 أكتوبر الجاري، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين، حيث تقام كل عام احتفالية لتكريم المتميزين من أبناء الإنتاج الحربي والاحتفال بذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة بأيدي مصرية داخل إحدى شركات الإنتاج الحربي.

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنّ وزارة الإنتاج الحربي أعلنت استعدادها لتقديم مختلف أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، معربًا عن أسفه لتصاعد وتيرة أحداث العنف في قطاع غزة والذي يهدد السلام الدولي.

وأضاف «بكر»، في بيان صادر عن الوزارة منذ قليل، أنّ وزير الإنتاج الحربي حريص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لتخفيف حدة أحداث العنف في قطاع غزة، والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا.

وأكد الوزير على كون مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة التكاتف معا ومواصلة جهود دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بالمساعدات الإنسانية بجميع أشكالها للمساهمة في تحسين الأوضاع.