«تعليم المنيا» تطلق مبادرة وطني في المدارس الابتدائية لتعريف التلاميذ بـ«تكافل وكرامة»

سلطت عدد من المدارس الابتدائية في محافظة المنيا، الضوء على أهمية برنامج تكافل وكرامة لحماية الفئات الأشد احتياجا والأولى بالرعاية، ضمن تنفيذ فعاليات مبادرة «وطني» بمدارس إدارة المنيا التعليمية.

إنجازات تتوالى وطموحات تتحقق

وقالت نجلاء الكاشف منسق عام مبادرة وطني في محافظة المنيا، إن مدارس إدارة المنيا التعليمية واصلت تنفيذ مبادرة «وطني» تحت شعار «إنجازات تتوالى وطموحات تتحقق»، برعاية اللواء أسامة القاضي محافظ الإقليم، وبناء على موافقة حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، وتحت إشراف الدكتور علي عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية.

وأضافت أن أسرة الإعلام التربوي بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية بمدينة المنيا، بقيادة أشرف محمد عبد الموجود، مدير المدرسة، ألقت كلمة ضمن فعاليات مبادرة «وطني» في الإذاعة المدرسية عن البرنامج الرئاسي تكافل وكرامة.

تقديم مساعدات للأسر الأكثر احتياجا

وأوضحت منسق المبادرة، أن برنامج تكافل وكرامة، أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل عدة سنوات، لتقديم مساعدات للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل.