مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. وإسرائيل تمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم

اقتحم عشرات المستوطنون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أنّ المستوطنين أدّوا طقوسا تلمودية في محيط «مصلى الرحمة».

وجاء اقتحام المستوطنون لباحات المسجد الأقصى المبارك في اليوم الـ20 من عملية السيوف الحديدية التي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو ضد قطاع غزة، ردا على «طوفان الأقصى» وما صاحبها من عمليات اقتحامات من جانب المستوطنين للمسجد، وحملة الاعتقالات الواسعة التي شنها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، شددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية، وأوقفت الطلبة الفلسطينيين عند أبوابه وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد.