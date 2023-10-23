لليوم الثاني.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

واصل المستوطنون الإسرائيليون، استفزازتهم شبه اليومية بحق المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث اقتحموا المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات في باحاته بالتزامن مع اليوم الـ17 من عملية «السيوف الحديدية» التي شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة ردا على «طوفان الأقصى».

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك

واقتحم عشرات المستوطنون الإسرائيليين، المسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسا تلمودية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، منعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم داخل المسجد الأقصى، وأعاقت وصول المصلين، وسمحت فقط لكبار السن بالدخول للصلاة، وشددت إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة وعند أبواب المسجد.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة الاعتقالات التي تمارسها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية، طالت 120 فلسطينيا على الأقل، بينهم أسرى محررون، و40 عاملا من قطاع غزة ممن أجبرهم الاحتلال على مغادرة أماكن عملهم داخل أراضي 1948، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 1215 مواطنًا من الضفة بينهم أطفال ونساء وكبار السن.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت في وقت سابق فلسطينيين اثنين بينهما أسيرا محررا يدعى معاذ ناجي صبحة «57 عاما» في مبلدة عنبتا بمحافظة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شاب «24 عاما» نجل الشهيد الفلسطيني، عاطف عبيات عقب اقتحامها منطقة واد شاهين وسط مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 59 فلسطينيا من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، بينهم 40 عاملا من قطاع غزة عقب اقتحام المنازل برفقة الكلاب البوليسية.

وفي سياق اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها بحق قاطفي الزيتون بالضفة الغربية المحتلة، أجبر جنود الاحتلال أكثر من 3 عائلات في الجهة الجنوبية من قرية اسكاكا، شرق سلفيت، على مغادرة أراضيهم تحت تهديد السلاح.

كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون، على شاب فلسطيني يدعى إياد جمال دراغمة أثناء عمله في أراضي عام 1948.

واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، شن غاراته على مناطق واسعة في قطاع غزة، بعد ليلة مرعبة تعتبر الأعنف منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الجاري.

وذكرت مصادر طبية، أنّ 23 فلسطينيا استُشهدوا بينهم أطفال ونساء خلال أقل من 12 ساعة في محافظة خان يونس، في عدة غارات استهدفت منازل لعائلات أبو رشوان، وأبو دقة، وعبد الغفور، في مناطق قيزان النجار، وعبسان الكبيرة، والمناطق الغربية.

وأضافت المصادر أنّ 17 فلسطينيا استُشهدوا وأصيب العشرات بجروح، جراء تعرض شقة سكنية في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة لقصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وجرى انتشال 5 شهداء والعديد من المصابين من منزل لعائلة أبو شحادة الذي استهدفه طيران الاحتلال شرق خان يونس جنوبا.

وفي مدينة رفح، استُشهدت امرأة وأصيب عدد آخر بجروح جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا، إضافة إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء غارة استهدفت منزلا لعائلة أبو دان في مدينة دير البلح، وتعرض منزلا للقصف قرب مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالا.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ عدد ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 4651 شهيدا و14245 مصابا.

وأعلنت شركة «ماريان أباريل» الهندية، إحدى الشركات الرئيسة التي تزود الشرطة الإسرائيلية بالزي الرسمي، أنّها أنهت عقدها معها بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الشركة في بيان صدر عنها، إنّ قرارها بوقف عقدها مع الشرطة الإسرائيلية، جاء لأسباب «ذات طبيعة أخلاقية».

وكانت شركة ماريان أباريل تزود الشرطة الإسرائيلية بنحو 100 ألف زي سنويا منذ عام 2015، وفقا لبياناتها.

وقال المدير التنفيذي للشركة توماس أوليكال، لـ«فرانس برس»، إنّ قرار التعليق اتُخذ بعد الغارة على مستشفى المعمداني في غزة، التي خلّفت العديد من الشهداء.