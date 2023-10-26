شروط وضوابط الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي.. إعلان جديد قريبا

أعلنت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أنه من المتوقع طرح وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان 18 في نهاية العام الجاري، بأسعار تتراوح من 245 حتى 360 ألف جنيه، وهذا بالنسبة لمحدودي الدخل.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، شروط وضوابط الحصول على وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي.

شروط وظوابط الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي

- أن يكون المتقدم للحصول عل الشقة مصريا طبيعيا.

- أن يتراوح عمر المواطن المتقدم من 21 إلى 50 سنة.

- قيمة الدخل الشهري للمتقدم على الشقة وهو أعزب لا تزيد عن 2700 جنيه.

- قيمة الدخل الشهري للمتقدم على الشقة من الإسكان الاجتماعي لا تزيد عن 6 آلاف جنيه وهو متزوج.

- يجب ألا يكون قدم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.

- ألا يكون المتقدم سبق له واستفاد من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

أماكن وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان 18

وتابع المصدر، أن أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 18 في المدن التالية:

- حدائق العاصمة.

- السادات.

- برج العرب.

- بدر.

- العبور الجديدة.

- 15 مايو.

- 6 أكتوبر الجديدة.

- بني سويف الجديدة.

- الفيوم الجديدة.

- أسيوط الجديدة.

- أخميم الجديدة.

- أسوان الجديدة.

- قنا الجديدة.