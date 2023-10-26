بالأرقام.. إنجازات مبادرة «حياة كريمة» في القرى الأكثر احتياجا خلال 4 سنوات

تواصل مؤسسة «حياة كريمة» تحقيق التنمية في القرى الأكثر احتياجا بالريف، من خلال تدشين عدد من المبادرات المختلفة التي تقدم خدمات متنوعة للأهالي في القرى الأكثر احتياجا، وبالتزامن مع مرور 4 سنوات على تدشين «حياة كريمة»، أعلنت المؤسسة على ما تمكنت مبادراتها المختلفة من تحقيقه.

مبادرة انت الحياة في المحافظات

ووفقا للبيان التوضيحي الذي نشرته «حياة كريمة»، فمبادرة «انت الحياة» قدمت خدمات مختلفة للأهالي وهي: خدمات طبية، ملتقيات توظيف، امتحانات محو الأمية، خدمات توعوية وتثقيفية، فك كرب الغارمين، تدريب على الأعمال الحرفية، استخراج بطاقات رقم القومي، ووصل عدد المستفيدين من هذه المبادرة بخدماتها المختلفة إلى 311 الف شخص في 16 محافظة مختلفة.

أما عن مبادرة «بيتك عمران»، فوصل عدد المستفدين منها إلى 25 عامل في دفعتها الأولى، بالتعاون مع شركة ابدأ لتنمية المشروعات لتدريب وتأهيل، بالإضافة إلى تدشين 800 مشروع بالتعاون مع مؤسسة أبو هشيمة الخير، و1200 مشروع بالتعاون مع جمعية الأورمان.

المستفيدين من مبادرة صحتك حياة

وتمكنت مبادرة «خطى» من توفير 1000 كرسي متحرك لذوي الإعاقة الحركية، و«سُقيا» وزعت 3 مليون زجاجة ماء، أما عن مبادرة «يدوم الفرح»، وتمكنت من 1200 فتاة من الفتيات المقبلات على الزواج.

وعلى الجانب الصحي، وفرت مبادرة «صحتك حياة» 1166 قافلة طبية والكشف من خلالها على 1.250000 مواطن، وكذا أطلقت قوافل بيطرية وصل عددهم إلى 135 قافلة، كشفت على عدد 280 ألف رأس من الماشية، وعلى صعيد التغذية، قامت مبادرة «وصل الخير» بتوزيع 1.5 مليون كرتونة مواد غذائية على الأهالي الأكثر احتياجا.

راجعين نتعلم

وعلى صعيد التعليم، تمكنت مبادرة «راجعين نتعلم» من توفير المستلزمات المدرسية لـ70000 طالب وطالبة في القرى الأكثر احتياجا، في حين قامت مبادرة «سبيل» التي تقوم بتوزيع الوجبات الساخنة على أبناء السبيل، وخاصة أهالي المرضى المتواجدين رفقة ذوييهم بالمستشفيات، وصل عدد المستفدين منها إلى 13036 مواطن في 11 محافظة مختلفة، كما تمكنت حياة كريمة من خدمة أكثر من 1000 حالة انسانية عاجلة.

أما عن مبادرة قطار الخير فتمكنت من توزيع 3000 مواد غذائية ووقائية وتوفير 7000 مساعدة طبية، إلى جانب تنظيم 10 قوافل «عينك في عينينا»، في حين تمكنت مبادرة «رد الجميل» من توزيع 3.5 مليون كرتونة مواد غذائية ووقائية على 1773500 مواطن.