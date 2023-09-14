مبادرة «خُطى» تجوب محافظات مصر لتوزيع 1000 كرسي متحرك على ذوي الهمم

تستهدف مبادرة «خُطى»، إحدى مبادرات مؤسسة «حياة كريمة» دعم المواطن الأكثر احتياجا والتخفيف عن كاهله، كما تستهدف فئة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من الأكثر احتياجا، فتقوم المبادرة بزيارة محافظات مختلفة من أجل تسليم كراسي متحركة أو كهربائية لذوي الهمم في المحافظة.

مبادرة «خُطى» في محافظات مصر

وتوجهت مبادرة «خُطى» للعديد من المحافظات المصرية من أجل تقديم الكراسي المتحركة، سواء كانت تقليدية أو كهربائية لمواطنين الأولى بالرعاية من ذوي الهمم، ووفقا لمنشور للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، فإن «خطى» وصلت لمحافظات «بني سويف، سوهاج، الأقصر، المنوفية، ومطروح».

وقالت «حياة كريمة»، إن المؤسسة تسعى من خلال تلك المبادرة إلى توفير فرصة حياة جديدة لذوي الهمم مما يؤهلهم إلى خدمة أنفسهم بنفسهم وكذا العمل وغيره، كما أكدت أن «خُطى» تهدف إلى توزيع 1000 كرسي متحرك، كما أنها تطمح إلى زيادة عدد المستفيدين من تلك المبادرة إلى 2000 مواطن أو أكثر لتعم الفائدة على كل من يحتاج إليها.

التبرع للمبادرة

وأوضحت «حياة كريمة» في منشورها، أن هناك العديد من طرق التي يمكن للمواطن التبرع من خلالها، اولهم هي عن طريق الموقع الرسمي للمؤسسة، ويمكنك الدخول إلى الموقع من خلال الضغط هنـــــا، أو عبر تحويل المبلغ من خلال خدمة «فودافون كاش» أو خدمة «فوري».

كما يمكن للمواطن الذي يرغب بالتبرع أن يُرسل رسالة نصية على رقم 9509، أو تحويل المبلغ الذي يرغب به على رقم الحساب البنكي الموحد للمؤسسة في كل البنوك وهو 45004500.