أستاذ علوم سياسية: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية عبر التاريخ

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنّ مصر هي أكبر داعم للقضية الفلسطينية عبر التاريخ، إذ ضحت على كل المستويات سياسيا واقتصاديا وعسكريا وإنسانيا منذ عام 1948.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن اسم مصر ارتبط بالقضية الفلسطينية وهي أكبر داعم لها، حتى في حالات العدوان التي كانت تستهدفها سلطات الاحتلال في الأراضي العربية المحتلة كانت مصر هي أول دولة تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسان لقطاع غزة.

وأشار إلى أنّ الأزمة الأخيرة أبرزت الدور التاريخي لمصر، مشددًا على أن مصر لن تتخلى عنه وعن دعم الفلسطينيين عبر كل المستويات، مشيرًا إلى أن هذا الدعم جرى تجسيده في أكثر من صورة، فقد أجرت مصر اتصالات سياسية منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث، وقام الرئيس السيسي بمجهود كبير في الاتصال مع الأطراف الإقليمية والدولية منذ اللحظة الأولى التي اندلع فيها الصراع محاولة لاحتوائه بدرجة كبيرة وعدم توسيع رقعة الصراع ووقف العدوان.