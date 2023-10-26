«صوت الأزهر» ترصد 500 جريمة إسرائيلية ضد أكثر من 60 ألف فلسطيني

أكد الأزهر الشريف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 500 جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، وذكر الأزهر نحو 68 منها ضمن تقرير نشر في العدد الجديد من مجلة «صوت الأزهر»، ورصد عدد الشهداء والمصابين، ووفقا للأرقام التي أوردها التقرير فإنها تتجاوز نحو 62 ألف شهيد ومصاب منذ عام 1937، بواقع 27 ألف شهيد ونحو 35 ألف مصاب.

الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

وأكد تقرير الأزهر الشريف الذي أعده الزميل عبد اللطيف حسن طلحة بجريدة صوت الأزهر الأسبوعية، أن أولى هذه الجرائم كانت مجزرة القدس يوم 31 ديسمبر عام 1937، والتي أسفرت عن استشهاد 23 فلسطينيا و118 مصابا، وتبين من الأرقام المنشورة أن أكبر مجزرة ارتكبت كانت صابرا وشاتيلا عام 1982، والتي أسفرت عن استشهاد 3500 شهيد ما بين طفل وامرأة وشيخ وشاب، ومصادر أخرى أفادت باستشهاد أكثر من 12 ألف فلسطيني، وشاركت في هذه المجزرة أكثر من 150 دبابة إسرائيلية و100 مدرعة.

ولفت التقرير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 500 جريمة قتل وترويع للأطفال والنساء والعجائز تحت بصر وسمع الغرب الذي لا يتحرك له ساكن، بل يشجع المعتدي على اعتدائه ويمده بالسلاح والعتاد تحت دعوى «الدفاع عن النفس»، ونسي أن المعتدي هو المحتل والغاصب، وتناسى الغرب أن معظم الضحايا يأمنون بيوتهم البسيطة، وتتجلى العنصرية في أبهى صورها عندما يطال الاعتداء الأشجار والمزارع.

جرائم الحرب الإسرائيلية

وتابع تقرير الأزهر: لم يتعرض شعب للذبح والهدم والقصف والحرمان وكل مفردات التدمير مثلما تعرض الشعب الفلسطيني، بل إن كل مظاهر وأصناف العنف التي تطال وتقع على الفلسطينيين تتم بمباركة قادة الدول الكبرى، يساندون الكيان الغاصب خلف بوارجهم وطائراتهم معلنين تضامنهم مع المعتدين، وتناسوا هذه الجرائم.