رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بماذا دعا الأزهر والإفتاء لنصرة الفلسطينيين؟.. اللهم أغث عبادك المستضعفين

كتب:

أحمد الشرقاوي
02:09 م | الإثنين 23 أكتوبر 2023
وداع طفل فلسطيني

وداع طفل فلسطيني

نددت المؤسسات الدينية في مصر، بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ العزل، وتضرر المساجد والكنائس والمستشفيات.

وأكد قادة المؤسسات الدينية، أنّ جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتعكس وحشية الاحتلال الإسرائيلي ودمويته، معربين عن تضامنهم الكامل مع أهالي قطاع غزة، ومؤكدين وقوفهم معهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإجرامه.

أدعية لأهل فلسطين  

وترصد السطور التالية، عددا من الأدعية التي طالب بها المركز العالمي للفتوى التابع للأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، لمساندة الأشقاء في فلسطين وصمودهم أمام قوات الاحتلال الاسرائيلي للدفاع عن أرضهم، كما يلي.

- يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم انصرنا على أعدائنا وأغث عبادك المستضعفين.

- يا من قلت: {يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ}، نجّ إخواننا المستضعفين من المؤمنين، وانصرهم وقوهم، وتولهم، واجعل الدائرة لهم يا كريم.

- اللهم يا رجاء السائلين، يا قرّة عين المُوحِّدين، يا ملاذ اللاجئين، يا عون المُستجيرين، احفظ المرابطين في فلسطين، وانصرهم على عدوك، وعدوهم، وتقبل شهداءهم مع النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وأنزل على قلوبهم وأهليهم برد السكينة.

- اللهم  كُن لأهلنا في فلسطين عونًا ونصيرًا، آمّنهم من كل خوف، وعافهم من كل ضعف، قوهم، واحفظهم، وتولهم، واجعل الدائرة لهم، واحرسهم بعينك التي لا تنام.

- اللهم من أراد المسجد اﻷقصى بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره واجعل الدائرة عليه.

اقرأ المزيد:

مهرجان شرم الشيخ يتضامن مع فلسطين.. ويعقد مؤتمرا صحفيا لاستنكار العدوان الإسرائيلي

إلغاء الاحتفال بعيد الإنتاج الحربي هذا العام تضامنا مع فلسطين

عصام السقا يندد باستهداف أطفال فلسطين: «‏‏انعدمت الإنسانية في العالم كله‏»

ديف تشابيل ينتقد إسرائيل وأمريكا في عرضه الكوميدي.. والجمهور: فلسطين حرة

بابا الفاتيكان يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع في فلسطين: كل حرب هزيمة حقيقية

رئيس الزمالك: سنناشد جمهور النادي المشاركة في قوافل مساعدات فلسطين

مندوب فلسطين بـ«حقوق االإنسان»: دولة الاحتلال لا ترغب في إنفاذ المساعدات لغزة
بقلم أحمد الشرقاوي