بماذا دعا الأزهر والإفتاء لنصرة الفلسطينيين؟.. اللهم أغث عبادك المستضعفين

نددت المؤسسات الدينية في مصر، بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ العزل، وتضرر المساجد والكنائس والمستشفيات.

وأكد قادة المؤسسات الدينية، أنّ جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتعكس وحشية الاحتلال الإسرائيلي ودمويته، معربين عن تضامنهم الكامل مع أهالي قطاع غزة، ومؤكدين وقوفهم معهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإجرامه.

أدعية لأهل فلسطين

وترصد السطور التالية، عددا من الأدعية التي طالب بها المركز العالمي للفتوى التابع للأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، لمساندة الأشقاء في فلسطين وصمودهم أمام قوات الاحتلال الاسرائيلي للدفاع عن أرضهم، كما يلي.

- يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم انصرنا على أعدائنا وأغث عبادك المستضعفين.

- يا من قلت: {يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ}، نجّ إخواننا المستضعفين من المؤمنين، وانصرهم وقوهم، وتولهم، واجعل الدائرة لهم يا كريم.

- اللهم يا رجاء السائلين، يا قرّة عين المُوحِّدين، يا ملاذ اللاجئين، يا عون المُستجيرين، احفظ المرابطين في فلسطين، وانصرهم على عدوك، وعدوهم، وتقبل شهداءهم مع النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وأنزل على قلوبهم وأهليهم برد السكينة.

- اللهم كُن لأهلنا في فلسطين عونًا ونصيرًا، آمّنهم من كل خوف، وعافهم من كل ضعف، قوهم، واحفظهم، وتولهم، واجعل الدائرة لهم، واحرسهم بعينك التي لا تنام.

- اللهم من أراد المسجد اﻷقصى بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره واجعل الدائرة عليه.